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Минфин перечислил 3,7 млрд рублей для выплаты купона по еврооблигациям

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2043 г., сообщило ведомство.

НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получило средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в общей сумме 3,7 млрд руб. ($44,1 млн).

30 марта Минфин перечислил в национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,3 млрд руб. ($102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 г.

16 июля «Интерфакс» сообщил, что Минфин намерен освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям еврооблигаций российских эмитентов при погашении бондов. Агентство объяснило такое решение тем, что до 2022 г. выплаты иностранным держателям осуществлялись через SPV российских компаний, но налог инвесторы платили в соответствии с законодательством своей страны. После введения антироссийских санкций были введены схемы выплат по евробондам напрямую российскими заемщиками на счета иностранцам или через депозитарий.

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