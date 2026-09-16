Минфин перечислил 3,7 млрд рублей для выплаты купона по еврооблигациям

16 июля «Интерфакс» сообщил, что Минфин намерен освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям еврооблигаций российских эмитентов при погашении бондов. Агентство объяснило такое решение тем, что до 2022 г. выплаты иностранным держателям осуществлялись через SPV российских компаний, но налог инвесторы платили в соответствии с законодательством своей страны. После введения антироссийских санкций были введены схемы выплат по евробондам напрямую российскими заемщиками на счета иностранцам или через депозитарий.