Трамп заявил о скором завершении войны в Иране

27 сентября Трамп заявил в интервью Axios. что рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. По данным издания, Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Тегеран хочет сосредоточить обсуждение на Ормузском проливе и американской морской блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе.