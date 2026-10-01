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Трамп заявил о скором завершении войны в Иране

Инна Шульгина

Война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит Al Jazeera.

«[Возможно], мы их [Иран] взорвем, мы заключим сделку, но время придет», – сказал Трамп журналистам.

Вместе с тем Тегеран заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива, и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.

27 сентября Трамп заявил в интервью Axios. что рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. По данным издания, Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Тегеран хочет сосредоточить обсуждение на Ормузском проливе и американской морской блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе.

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