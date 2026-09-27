Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану

Трамп допустил нанесение новых ударов по ИрануСторонам пока не удается сблизить позиции по условиям разрешения конфликта
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Об этом он заявил в интервью Axios.
«Я всегда об этом [возобновлении ударов] думаю», – сказал Трамп.
По данным Axios, Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Тегеран хочет сосредоточить обсуждение на Ормузском проливе и американской морской блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе. Новый раунд непрямых переговоров может состояться 28 сентября.
На прошлой неделе спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели непрямые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Иран предложил в течение недели открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры при условии снятия морской блокады, ограничений на продажу иранской нефти и восстановления режима прекращения огня в регионе.
Несмотря на это, катарские посредники продолжают контакты с обеими сторонами, пишет Axios. Ожидается, что 28 сентября они могут отдельно встретиться с Арагчи и Уиткоффом.
26 сентября Трамп отклонил иранское предложение по Ормузскому проливу. «Они сделали предложение, но я его отверг», – сказал Трамп.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей сообщила о намерении Трампа возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.