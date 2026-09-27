Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану

По данным Axios, Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Тегеран хочет сосредоточить обсуждение на Ормузском проливе и американской морской блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе. Новый раунд непрямых переговоров может состояться 28 сентября.