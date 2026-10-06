Bloomberg: Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе

По данным британского ведомства, только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Показатель за прошлый месяц увеличился за счет четырех ударов в последние два дня, а это подчеркивает недавнее наращивание темпа атак, уточнило агентство.