Bloomberg: Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе
Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Великобритании.
По данным британского ведомства, только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Показатель за прошлый месяц увеличился за счет четырех ударов в последние два дня, а это подчеркивает недавнее наращивание темпа атак, уточнило агентство.
Представители служб морской безопасности и руководители судоходных компаний заявили, что пока неясно, приведет ли текущая эскалация к снижению объемов поставок через Ормуз. Отмечается, что влияние атак на поставки газа по морю, которые также увеличились в последние недели, тоже остается неопределенным.
2 октября Al Arabiya сообщал, что в сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с грузами сжиженного природного газа (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном. При этом многие суда, проходящие через Ормуз, отключают автоматическую идентификационную систему, чтобы избежать обнаружения, уточнил телеканал.
24 сентября Bloomberg писал, что Катар увеличил объем перевозок СПГ через Ормузский пролив до максимального уровня более чем за два месяца. За последнюю неделю через пролив прошли как минимум два танкера с СПГ, еще два судна направились в обратном направлении и вошли в Персидский залив.