Катар нарастил перевозки газа через Ормузский пролив
Катар увеличил объем перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив до максимального уровня более чем за два месяца. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания судов.
За последнюю неделю через пролив прошли как минимум два танкера со СПГ, еще два судна направились в обратном направлении и вошли в Персидский залив. Один из грузов следует к западному побережью Индии. При этом сигналы всех четырех судов во время прохождения пролива не фиксировались. Bloomberg отмечал, что определение местоположения судов осложняют регулярные помехи и сбои связи.
Катар в основном прекратил экспорт СПГ через Ормузский пролив в начале июля после атаки на одно из судов. Несмотря на возобновление перевозок, их интенсивность остается значительно ниже уровня, предшествовавшего ближневосточному конфликту, когда через пролив проходило около трех партий СПГ в сутки.
Кроме того, Катар загружает СПГ на доступные пустые танкеры внутри Персидского залива и поставляет часть топлива в Кувейт. По данным Bloomberg, такие действия позволяют стране управлять запасами и поддерживать работу экспортного комплекса на минимальном уровне. QatarEnergy не ответила агентству на запрос о комментарии.
19 сентября глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, что ВС США помогли провезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти за последние несколько месяцев. По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов.
16 августа Bloomberg писал, что несмотря на сохраняющееся напряжение в ситуации вокруг Ирана и регулярные атаки на суда, ближневосточные производители продолжают перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив в обход официального судоходства. Эта нелегальная, по сути «теневая» торговля помогает сдерживать рост мировых цен и предотвращает энергетический кризис.