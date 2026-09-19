CENTCOM: США помогли вывезти через Ормуз более 1 млрд баррелей нефти

29 июля в CENTCOM сообщали, что ВС США с начала мая обеспечили безопасное прохождение через Ормузский пролив около 1000 коммерческих судов и транспортировку примерно 500 млн баррелей сырой нефти. В CENTCOM заявляли, что, несмотря на заявления Ирана о том, что международные суда должны использовать только предпочтительные для него маршруты, Ормузский пролив остается международным водным путем.