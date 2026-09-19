CENTCOM: США помогли вывезти через Ормуз более 1 млрд баррелей нефти
Вооруженные силы США помогли провезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти за последние несколько месяцев. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер в видеообращении, выложенном в X.
По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов
Глава CENTCOM также заявил, что введенная США блокада Ирана привела к прекращению нефтяного экспорта со стороны Исламской Республики. По словам Купера, за этот период Иран не экспортировал ни одного барреля нефти.
29 июля в CENTCOM сообщали, что ВС США с начала мая обеспечили безопасное прохождение через Ормузский пролив около 1000 коммерческих судов и транспортировку примерно 500 млн баррелей сырой нефти. В CENTCOM заявляли, что, несмотря на заявления Ирана о том, что международные суда должны использовать только предпочтительные для него маршруты, Ормузский пролив остается международным водным путем.
20 августа Axios писал, что ВС США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. По данным издания, американские военные создали судоходный коридор в южной части пролива вдоль побережья Омана.