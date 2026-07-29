ВС США с начала мая помогли около 1000 судам пройти через Ормузский пролив

22 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки против судов в Ормузском проливе. Тогда он заявил, что Вашингтон намерен отвечать на каждую атаку по гражданскому или иному судну ударом по одному мосту или электростанции, в том числе рядом с Тегераном.