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ВС США с начала мая помогли около 1000 судам пройти через Ормузский пролив

Ведомости

Вооруженные силы США с начала мая обеспечили безопасное прохождение через Ормузский пролив около 1000 коммерческих судов и транспортировку примерно 500 млн баррелей сырой нефти. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM заявили, что, несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о том, что международные суда должны использовать только предпочтительные для него маршруты, Ормузский пролив остается международным водным путем.

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и открытого судоходства. Коммерческие суда продолжают проходить через пролив при поддержке вооруженных сил США», – сказано в сообщении.

27 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что безопасность Ормузского пролива и услуги, оказываемые там судам, будут обсуждаться с Оманом, чтобы определить, какие меры Тегеран может предпринять для компенсации этих услуг и какие сборы он может взимать.

Представители береговой охраны Ирана заявили 20 июля, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США.

22 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки против судов в Ормузском проливе. Тогда он заявил, что Вашингтон намерен отвечать на каждую атаку по гражданскому или иному судну ударом по одному мосту или электростанции, в том числе рядом с Тегераном.

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