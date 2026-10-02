Перевозки СПГ через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта

24 сентября Bloomberg писал, что Катар увеличил объем перевозок СПГ через Ормузский пролив до максимального уровня более чем за два месяца. За последнюю неделю через пролив прошли как минимум два танкера с СПГ, еще два судна направились в обратном направлении и вошли в Персидский залив. Один из грузов следует к западному побережью Индии. При этом сигналы всех четырех судов во время прохождения пролива не фиксировались. Bloomberg отмечал, что определение местоположения судов осложняют регулярные помехи и сбои связи.