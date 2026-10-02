Перевозки СПГ через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта
В сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с грузами сжиженного природного газа (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные Kpler и S&P Global Energy.
По данным Kpler, в сентябре пролив пересекло 21 судно с СПГ против 15 в июне. S&P Global Energy зафиксировала 19 таких судов. В компании отметили, что перевозки заметно выросли во второй половине сентября. Если эта динамика сохранится в октябре, месячный объем перевозок может достичь 25% от уровня до начала конфликта.
Al Arabiya также сообщила о прохождении пролива трех связанных с Катаром СПГ-танкеров. Al Kharaitiyat и Al Gharrafa после сигналов в проливе 22–24 сентября вновь передали данные у западного побережья Индии 29–30 сентября. Milaha Qatar, замеченный в проливе 17–21 сентября, также появился у Индии 30 сентября. Сейчас судно разгружает СПГ в порту Хазира.
При этом многие суда, проходящие через Ормуз, отключают автоматическую идентификационную систему, чтобы избежать обнаружения, отмечает телеканал.
24 сентября Bloomberg писал, что Катар увеличил объем перевозок СПГ через Ормузский пролив до максимального уровня более чем за два месяца. За последнюю неделю через пролив прошли как минимум два танкера с СПГ, еще два судна направились в обратном направлении и вошли в Персидский залив. Один из грузов следует к западному побережью Индии. При этом сигналы всех четырех судов во время прохождения пролива не фиксировались. Bloomberg отмечал, что определение местоположения судов осложняют регулярные помехи и сбои связи.
19 сентября глава CENTCOM Брэд Купер сообщил, что ВС США помогли провезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти за последние несколько месяцев. По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов.