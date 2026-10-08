NBC News: военные США подготовили Трампу новые варианты операций в Иране
Американские военные подготовили для президента США Дональда Трампа новые варианты операций в Иране, сообщил NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, члены команды президента США по национальной безопасности обсудили в Кэмп-Дэвиде стратегию Вашингтона в отношении Ирана и йеменских хуситов. После встречи военные разработали дополнительные варианты действий, которые могут быть представлены Трампу.
Среди обсуждавшихся сценариев – возобновление в ближайшие недели масштабных военных операций против Ирана, в том числе нанесение ударов до промежуточных выборов 3 ноября. При этом окончательное решение пока не принято.
В Пентагоне заявили NBC News, что задача ведомства состоит в разработке и представлении президенту возможных военных сценариев. В Белом доме подчеркнули, что США находятся «в очень сильной позиции», а Трамп «сделает то, что будет лучше всего для Соединенных Штатов».
Сейчас США сохраняют блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них через Ормузский пролив. За последние месяцы Вашингтон и Тегеран также обменивались точечными ударами, однако в последние недели о новых американских атаках на Иран не сообщалось.
Попытки США и Ирана договориться пока не дали результата, пишет NBC News. Администрация Трампа добивается соглашения, которое затронуло бы в том числе иранскую ядерную программу, тогда как Тегеран предлагает сначала договориться об открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.
7 октября The Atlantic писал, что Трамп может распорядиться нанести удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс. Нынешний период «затишья» в ударах совпадает с выборами в середине президентского срока. The Atlantic отмечает, что этот период может продлиться до 3 ноября, чтобы «не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз позиции кандидатов от Республиканской партии по всей стране».
«Но, возможно, этого не произойдет», – пишет издание. Согласно материалу, Белый дом попросил Пентагон разработать варианты нанесения ударов по иранским целям, которые могут быть отработаны до промежуточных выборов. Масштаб и цели потенциальных ударов пока обсуждаются.
На следующий день Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в скором времени, после чего мировые цены на нефть должны снизиться.