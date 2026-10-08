NBC News: военные США подготовили Трампу новые варианты операций в Иране

7 октября The Atlantic писал, что Трамп может распорядиться нанести удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс. Нынешний период «затишья» в ударах совпадает с выборами в середине президентского срока. The Atlantic отмечает, что этот период может продлиться до 3 ноября, чтобы «не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз позиции кандидатов от Республиканской партии по всей стране».