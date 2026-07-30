ФССП: за полгода в РФ взыскали 53 млрд рублей долгов по алиментам
Объем взысканных алиментных платежей за первое полугодие составил 53 млрд руб., заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Его слова цитируются на сайте Центра знаний «Машук», на территории которого проходило заседание коллегии ведомства.
Доля производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, достигла 93%. Кроме того, обеспечено сохранение прожиточного минимума в рамках 1,4 млн исполнительных производств на сумму почти 740 млрд руб.
«Службой взыскано 4,3 млрд руб. задолженности по заработной плате. Более 2000 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями. Благодаря работе судебных приставов 12 000 граждан, включая детей, своевременно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами», – заключил глава ведомства.
За 2025 г. объем взысканий алиментов увеличился до более чем 110 млрд руб. В 2024 г. сумма взысканных алиментов составила 92 млрд руб.
С мая 2025 г. на портале «Госуслуги» и сайте ФССП действует общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. По данным Минюста, в реестр включены более 300 000 человек.