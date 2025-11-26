В Госдуме предложили ввести минимальный размер алиментов на детей

В пояснительной записке также указано, что нередко суд устанавливает алименты на основе справки о доходах ответчика, где зарплата может быть существенно занижена. Новый законопроект предусматривает, что бремя доказывания реальных доходов полностью ляжет на ответчика, что должно исключить злоупотребления.