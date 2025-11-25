Депутаты предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 14 октября рассказал, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Перерасчет НДФЛ с июня 2026 г. смогут получить семьи, у которых среднедушевой доход меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.