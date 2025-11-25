Депутаты предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает списание долгов и введение моратория на начисление пеней и штрафов по просроченным кредитам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период декрета. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании фракции в Госдуме. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты.
Он уточнил, что целью инициативы является предотвращение попадания семей в долговую яму в ситуации снижения доходов. По словам Слуцкого, проект распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетные семьи. В случае временной невозможности погашения кредита банк не должен начислять штрафы и пени.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 14 октября рассказал, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Перерасчет НДФЛ с июня 2026 г. смогут получить семьи, у которых среднедушевой доход меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.