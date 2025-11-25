Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Депутаты предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает списание долгов и введение моратория на начисление пеней и штрафов по просроченным кредитам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период декрета. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании фракции в Госдуме. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты.

Он уточнил, что целью инициативы является предотвращение попадания семей в долговую яму в ситуации снижения доходов. По словам Слуцкого, проект распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетные семьи. В случае временной невозможности погашения кредита банк не должен начислять штрафы и пени.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 14 октября рассказал, что семейную налоговую выплату в 2026 г. получат 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Перерасчет НДФЛ с июня 2026 г. смогут получить семьи, у которых среднедушевой доход меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте