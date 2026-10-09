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Axios: ИИ-компании США просчитывают реакции на возможную киберкатастрофу

Ксения Наумчик

Руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта моделируют сценарии общественных протестов и политического кризиса на случай масштабной кибератаки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель Anthropic Дарио Амодеи считают крупный киберинцидент серьезным риском для отрасли. Атака может парализовать работу банков, интернета или электросетей. В компаниях опасаются, что последствия такого кризиса вызовут недовольство граждан разработчиками ИИ и президентом США Дональдом Трампом на фоне отсутствия жесткого государственного регулирования индустрии.

Представитель OpenAI подтвердил проведение учений по обеспечению готовности. По его словам, команды рассматривают различные возможные сценарии, чтобы подготовиться к развитию событий, однако не считают их неизбежными.

Как пишет Axios, разработчики также ожидают, что демократы в конгрессе США могут попытаться ограничить использование передовых ИИ-технологий вплоть до запрета сверхразума. Идея введения механизма экстренного отключения таких систем, по данным издания, находит поддержку у представителей обеих партий и части бизнеса.

7 октября The Wall Street Journal писала, что хакеры атаковали с помощью ИИ-агентов крупнейшие банки Южной Кореи. Злоумышленники поразили как минимум семь южнокорейских финансовых компаний, получив доступ к личной информации 68 000 человек. По данным издания, следователи обнаружили признаки использования китайского инструмента кибербезопасности Artex AI. Национальное полицейское агентство Южной Кореи начало расследование произошедшего. Среди похищенных данных оказалась информация о годовых доходах некоторых клиентов и лимитах по потребительским кредитам. Власти пока не установили личности злоумышленников. Атаки проводились более чем с двух десятков интернет-адресов примерно в 12 странах, включая США, Японию и Германию.

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