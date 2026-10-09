Axios: ИИ-компании США просчитывают реакции на возможную киберкатастрофу

7 октября The Wall Street Journal писала, что хакеры атаковали с помощью ИИ-агентов крупнейшие банки Южной Кореи. Злоумышленники поразили как минимум семь южнокорейских финансовых компаний, получив доступ к личной информации 68 000 человек. По данным издания, следователи обнаружили признаки использования китайского инструмента кибербезопасности Artex AI. Национальное полицейское агентство Южной Кореи начало расследование произошедшего. Среди похищенных данных оказалась информация о годовых доходах некоторых клиентов и лимитах по потребительским кредитам. Власти пока не установили личности злоумышленников. Атаки проводились более чем с двух десятков интернет-адресов примерно в 12 странах, включая США, Японию и Германию.