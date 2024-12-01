Что изменится для россиян в декабре

С 1 декабря в России стартует пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Обязательная сдача биометрии не коснется граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств, должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России и членов их семей. Эксперимент будет проводиться до июля 2026 г. В рамках второго этапа эксперимента – с 30 июня 2025 г. по 30 июня 2026 г. – для безвизового въезда в РФ иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.