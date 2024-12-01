Что изменится для россиян в декабре

Что изменится для россиян в декабреШтрафы за пропаганду чайлдфри, новые льготы военным и сдача биометрии иностранцами
В России с 1 декабря стартует эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, а участникам спецоперации спишут долги по кредитам. За пропаганду чайлдфри начнут наказывать крупными штрафами, а организациям-посредникам запретят участвовать в проведении комплексного экзамена для мигрантов. «Ведомости» изучили эти и другие документы, которые вступят в силу в декабре.
Численность российской армии увеличится
Штатная численность Вооруженных сил России (включая гражданский персонал) с 1 декабря увеличена до 2 389 130 единиц. Число военнослужащих увеличено до 1 500 000 человек (+180 000). Указ об этом в сентябре подписал президент Владимир Путин. Как говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, увеличение численности ВС РФ связано с «чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах». До этого штатную численность ВС РФ президент увеличивал в декабре прошлого года – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тогда в Минобороны заявляли, что расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту.
Участникам спецоперации спишут долги до 10 млн рублей
Участвующие в боях на Украине военные с 1 декабря освобождаются от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.
Обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации. Кроме того, с 1 декабря участники спецоперации освобождаются и от взыскания исполнительского сбора.
Начинается эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
С 1 декабря в России стартует пилотный проект, в рамках которого иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. С этого момента сбор биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства будет вестись в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ – в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Обязательная сдача биометрии не коснется граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств, должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России и членов их семей. Эксперимент будет проводиться до июля 2026 г. В рамках второго этапа эксперимента – с 30 июня 2025 г. по 30 июня 2026 г. – для безвизового въезда в РФ иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.
Операторов обяжут пропускать трафик через средства противодействия угрозам
С 1 декабря меняются лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет. Теперь в их перечень включено требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Их несоблюдение может привести к аннулированию лицензии.
Информация по созданию VPN-сервисов запрещена
С 1 декабря информация по созданию VPN-сервисов будет запрещена в России – приказ об этом в ноябре подготовил Роскомнадзор. Под ограничения подпадает научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, не будет блокироваться научная, научно-техническая и статистическая информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.
Начинается обязательная маркировка консервов
С сентября этого года стартовала обязательная регистрация участников оборота консервов в системе маркировки – с 1 декабря начинается обязательная маркировка отдельных видов консервированной продукции из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и др. С марта 2025 г. будет введена обязательная маркировка отдельных видов консервированной продукции из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов.
Экспорт алмазов и бриллиантов разрешен госпредприятиям
Экспорт природных алмазов и бриллиантов из государственных фондов драгоценных металлов и камней субъектов РФ с 1 декабря будет осуществляться государственными унитарными предприятиями или госучреждениями. Прежде он велся через АО «Алмазювелирэкспорт». С этого же дня и по 31 мая 2025 г. начнет действовать введенный правительством временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Эта мера должна увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов.
За пропаганду идеологии чайлдфри начнут штрафовать
За пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) с 4 декабря будут грозить крупные штрафы. Запрет подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. За нарушение запрета предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
За подачу подложных деклараций и счетов-фактур грозит срок
С 4 декабря вступают в силу поправки в Уголовный кодекс (УК), которые предполагают до четырех лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Организация подобной деятельности от имени юрлиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, которые получены незаконно, если все это повлекло извлечение дохода в крупном размере, наказывается: штрафом от 100 000 до 300 000 руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет. Если такие действия совершены группой лиц предварительному сговору, а извлеченный доход оказался особо крупного размера, то грозит уже лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 000 руб.
Посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов
С 10 декабря вступит в силу запрет на передачу сторонним экзаменаторам прав и обязанностей для проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Теперь этот экзамен будут проводить лишь государственные учреждения, включенные в специальный перечень, который будет вести правительство России.
Осужденным в СИЗО разрешат длительные свидания
20 декабря вступит в силу подписанный летом президентом закон, который разрешит помещенным в СИЗО заключенным длительные свидания с родственниками. Закону предшествовало решение Конституционного суда, признавшего отсутствие у таких заключенных права на подобные свидания безосновательным. При этом право осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого или обвиняемого, свидетеля либо же потерпевшего, на длительное свидание может заменяться правом на краткосрочное свидание, а право на краткосрочное или длительное свидание – правом на телефонный разговор.
Усилены меры по противодействию отмыванию денег
С 30 декабря начнут действовать меры по противодействию отмыванию денег. Нотариусы при проведении идентификации клиента или его представителя смогут требовать документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юрлица и другие документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.