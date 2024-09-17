Песков: увеличение численности армии связано с возрастанием угроз
Увеличение численности армии Вооруженных сил России связано с возрастанием количества угроз, которые возникают для страны по периметру границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует к принятию соответствующих мер», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Глава государства подписал соответствующий указ, который вступит в силу с 1 декабря этого года. Правительству РФ поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований.
До этого штатную численность ВС увеличивали в декабре прошлого года – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тогда в Минобороны заявляли, что расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту.