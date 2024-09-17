Песков: увеличение численности армии связано с возрастанием угроз

До этого штатную численность ВС увеличивали в декабре прошлого года – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тогда в Минобороны заявляли, что расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту.