Для одобрения запрета чайлдфри потребовались разъяснения Матвиенко и мониторинг

Для одобрения запрета чайлдфри потребовались разъяснения Матвиенко и мониторингЗакон не должен дискриминировать бездетные семьи, подчеркнула спикер СФ
Совет Федерации (СФ) одобрил закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (в официальной формулировке – запрет информации, пропагандирующей отказ от деторождения). Поправки, ранее единогласно принятые Госдумой, внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и ст. 6.21 КоАПа. Пропаганда чайлдфри будет караться штрафами до 400 000 руб. для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц. Исключение сделано по просьбе Русской православной церкви для монашествующих, образ жизни которых предусматривает обет безбрачия (целибат) и связанный с этим отказ от деторождения.
Одобрению закона сенаторами предшествовало заявление председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, который признался в том, что «это некое излишнее правовое регулирование», результатом чего станет «противоречивая правоприменительная практика». Впрочем, аргументом в поддержку закона Клишас назвал то, что под ним подписалось «огромное количество депутатов Государственной думы», а также спикер СФ Валентина Матвиенко с группой сенаторов. Этого оказалось достаточно для того, чтобы комитет почти единогласно рекомендовал закон к принятию. Против была только сенатор Людмила Нарусова.
Представляя закон в СФ, сенатор Наталья Кувшинова, «понимая непростой характер данного вопроса, возможно, возникающие сложности правоприменения», предложила комитетам по конституционному законодательству и государственному строительству, комитету по социальной политике, а также комитету по науке, образованию и культуре проводить мониторинг реализации указанных законов. Предложение поддержала Матвиенко, заметив, что «высказывались опасения по толкованию» новых норм. По ее словам, необходимо «внимательно следить, чтобы не происходило искажений основных исходных смыслов, заложенных в законе».
«Они (исходные смыслы. – «Ведомости») простые. Первое – закон должен создавать реальную защиту от пропаганды деструктивной идеологии. Когда появляются новые опасные, во многом внедряемые извне явления, законодатель, я полагаю, обязан предусмотреть защиту от него и общества, и гражданина. И второе, я уже не раз говорила, закон ни в коей мере не должен ущемлять право каждого отдельного взрослого россиянина самостоятельно принимать такое ответственное решение и ни в коей мере не может дискриминировать семью, которая по тем или иным причинам не может иметь детей либо, что не в традициях нашего общества, скажем, не желает иметь детей – это их право», – подчеркнула председатель СФ.
Матвиенко добавила, что эти акценты «должны создавать систему координат для корректного правоприменения». «Поэтому, если вы не возражаете, мы такое поручение дадим, а в целом, конечно, закон правильный, нужный, прошу его поддержать», – заключила она.
В данном случае речь идет о возможности контроля за исполнением законодательства в рамках его фактической диспозиции, изложенной в содержании, говорит адвокат, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Часто правоприменительная практика допускает чрезмерно расширительное толкование законодательства и выходит на масштабы фактического безальтернативного преследования даже в случаях, которые не подпадают под регулируемый перечень правоотношений. Основным вариантом действий СФ здесь может быть мониторинг правоприменительной практики (ее публикуют много), сообщения в СМИ, обращения граждан, запросы сенаторов, заслушивание представителей органов исполнительной власти в СФ», – сказал он «Ведомостям».
Парламентский контроль за правоприменением – это практика работы обеих палат по умолчанию, говорит политический юрист Олег Захаров. По его словам, для этих целей могут использоваться как индивидуальные механизмы депутатских и сенаторских запросов, так и правительственные часы с докладами профильных министерств и ведомств. «Механизм блокирования пропаганды чайлдфри не является эксклюзивным, это общая методика фильтрации и запрета негативного контента, к запретным темам, например пропаганды экстремизма и самоубийств, добавили тему чайлдфри. В этом смысле вещей палата просто может сориентировать правительство на более детальную отчетность о своей работе с негативом в интернете по данной тематике», – сказал Захаров «Ведомостям».
Присутствовавшая на заседании СФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») заявила, что, принимая эти законы, парламентарии защищают страну от «идеологии вырождения». «Этот шаг естественный для здорового общества, которое заботится о своих детях», – сказала она. Желающих выступить среди сенаторов не нашлось. В отличие от коллег из Госдумы, у сенаторов не получилось принять закон о запрете чайлдфри единогласно. Против проголосовала выступавшая накануне в комитете против него Нарусова.
По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 21 октября, в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% опрошенных выступают «за», а 48% высказались против инициативы. «Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», – говорится в итогах опроса ВЦИОМа.