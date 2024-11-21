Для одобрения запрета чайлдфри потребовались разъяснения Матвиенко и мониторинг

«Они (исходные смыслы. – «Ведомости») простые. Первое – закон должен создавать реальную защиту от пропаганды деструктивной идеологии. Когда появляются новые опасные, во многом внедряемые извне явления, законодатель, я полагаю, обязан предусмотреть защиту от него и общества, и гражданина. И второе, я уже не раз говорила, закон ни в коей мере не должен ущемлять право каждого отдельного взрослого россиянина самостоятельно принимать такое ответственное решение и ни в коей мере не может дискриминировать семью, которая по тем или иным причинам не может иметь детей либо, что не в традициях нашего общества, скажем, не желает иметь детей – это их право», – подчеркнула председатель СФ.