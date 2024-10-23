Как российские политики высказываются о запрете пропаганды чайлдфри

Как российские политики высказываются о запрете пропаганды чайлдфриЗаконопроект прошел первое чтение, а опросы социологов не фиксируют однозначной поддержки инициативы
Несколько месяцев назад часть политического бомонда запустила в обществе дискуссию о том, насколько негативно влияет позиция чайлдфри на демографию в стране. Ее подхватили на Охотном ряду. Затем 17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. Инициативу поддержали 388 депутатов из 450. Законопроект предполагает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри для физических лиц – до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юридических лиц – до 5 млн руб.
21 октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему, как россияне разных возрастных групп относятся к этой инициативе. По данным соцопроса, в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% высказались «за» и 48% «против» такой инициативы. Более того, опрос показал серьезное расхождение во взглядах на «детский» вопрос между молодежью и старшим поколением, а также жителями больших и малых населенных пунктов.
Наибольшая часть опрошенных (41%) считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. То есть значительная доля граждан не видят существенного эффекта от введения подобных мер. При этом примерно равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы (25%) или больше вреда (24%). Следовательно, есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, поскольку значительная часть россиян (66%) сомневаются в эффективности и целесообразности таких мер.
При этом большая часть респондентов ВЦИОМ (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. Особенно часто этот вариант выбирали противники ограничений (70%) и те, кто считает штрафы бесполезным (74%). Иными словами, значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении.
Федеральные и региональные политики более единодушны в мнении о необходимости запретить чайлдфри, чем социологи и их респонденты.
«Движение чайлдфри, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Первоначальный смысл феминизма давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин».
«Мы сформировали правовое поле, которым защитили детей, семьи, наши ценности, где запретили пропаганду педофилии, ЛГБТ
«Есть такая идеология чайлдфри. Поживу один, никто пищать не будет, хочу в путешествие – поеду, один буду наслаждаться – мне больше достанется, три мороженых – все съем, а то делиться надо будет со своими детьми».
«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много».
«Ни одна нормальная женщина о нежелании иметь детей в соцсетях не напишет, как и ни один мужчина. Если у человека есть какие-то необычные склонности, он имеет на это право. А не хотеть иметь детей – это все-таки необычное состояние».
«Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее».
«Как будто нельзя прожить и дня, чтоб не ухудшить жизнь женщинам в России. Очень правильно пишет профессиональный юрист Сталина Гуревич – эта мракобесная инициатива откроет путь к миллиону необоснованных доносов, их будут подавать из мести и зависти. Государство должно создать условия, чтобы девушки не боялись рожать. Молодых мам нужно поддерживать и помогать им – с жильем, образованием, трудоустройством. Девушек надо окружить заботой, а не принуждать к рождению детей».