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Как российские политики высказываются о запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект прошел первое чтение, а опросы социологов не фиксируют однозначной поддержки инициативы
Надежда Исаева
Freepik

Несколько месяцев назад часть политического бомонда запустила в обществе дискуссию о том, насколько негативно влияет позиция чайлдфри на демографию в стране. Ее подхватили на Охотном ряду. Затем 17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. Инициативу поддержали 388 депутатов из 450. Законопроект предполагает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри для физических лиц – до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юридических лиц – до 5 млн руб.

21 октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему, как россияне разных возрастных групп относятся к этой инициативе. По данным соцопроса, в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% высказались «за» и 48% «против» такой инициативы. Более того, опрос показал серьезное расхождение во взглядах на «детский» вопрос между молодежью и старшим поколением, а также жителями больших и малых населенных пунктов.

Наибольшая часть опрошенных (41%) считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. То есть значительная доля граждан не видят существенного эффекта от введения подобных мер. При этом примерно равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы (25%) или больше вреда (24%). Следовательно, есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, поскольку значительная часть россиян (66%) сомневаются в эффективности и целесообразности таких мер.

При этом большая часть респондентов ВЦИОМ (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. Особенно часто этот вариант выбирали противники ограничений (70%) и те, кто считает штрафы бесполезным (74%). Иными словами, значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении.

Федеральные и региональные политики более единодушны в мнении о необходимости запретить чайлдфри, чем социологи и их респонденты.

Председатель Совета Федерации Валентина Мативенко, «Известия».

«Движение чайлдфри, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Первоначальный смысл феминизма давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Дума ТВ».

«Мы сформировали правовое поле, которым защитили детей, семьи, наши ценности, где запретили пропаганду педофилии, ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), смены пола. И сегодня мы ставим в этот ряд вопросы связанные с запретом отказа от деторождения, подчеркиваю, пропаганды».

Депутат Госдумы Нина Останина, Telegram-канал «Говорит не Москва».

«Есть такая идеология чайлдфри. Поживу один, никто пищать не будет, хочу в путешествие поеду, один буду наслаждаться – мне больше достанется, три мороженых – все съем, а то делиться надо будет со своими детьми».

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов, ТАСС.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много». 

Депутат Госдумы Виталий Милонов, «Москва Онлайн».

«Ни одна нормальная женщина о нежелании иметь детей в соцсетях не напишет, как и ни один мужчина. Если у человека есть какие-то необычные склонности, он имеет на это право. А не хотеть иметь детей – это все-таки необычное состояние».

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, страница госсобрания в соцсети «В контакте».

«Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее».

Депутат Госдумы Сардана Авксеньтьева, Telegram-канал.

«Как будто нельзя прожить и дня, чтоб не ухудшить жизнь женщинам в России. Очень правильно пишет профессиональный юрист Сталина Гуревич – эта мракобесная инициатива откроет путь к миллиону необоснованных доносов, их будут подавать из мести и зависти. Государство должно создать условия, чтобы девушки не боялись рожать. Молодых мам нужно поддерживать и помогать им – с жильем, образованием, трудоустройством. Девушек надо окружить заботой, а не принуждать к рождению детей».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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