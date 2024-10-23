Как российские политики высказываются о запрете пропаганды чайлдфри

«Как будто нельзя прожить и дня, чтоб не ухудшить жизнь женщинам в России. Очень правильно пишет профессиональный юрист Сталина Гуревич – эта мракобесная инициатива откроет путь к миллиону необоснованных доносов, их будут подавать из мести и зависти. Государство должно создать условия, чтобы девушки не боялись рожать. Молодых мам нужно поддерживать и помогать им – с жильем, образованием, трудоустройством. Девушек надо окружить заботой, а не принуждать к рождению детей».