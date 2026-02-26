Горелкин: запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются
Запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются и не планируются, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Max.
26 февраля Роскомнадзор сообщил, что россияне стали получать письма на электронную почту якобы от территориальных управлений ведомства, согласно которым в стране запрещается использование VPN-сервисов на рабочих местах.
«Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН, – излюбленный прием и мошенников, и фейкометов», – прокомментировал Горелкин эту новость.
26 февраля также стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.