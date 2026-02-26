Роскомнадзор предупредил о фейковых письмах про запрет VPN на работе
Россияне стали получать письма на электронную почту якобы от территориальных управлений Роскомнадзора, согласно которым в стране запрещается использование VPN-сервисов на рабочих местах, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как отметил надзорный орган, фейковые письма поступают с почтового адреса rsockanc56@mail.ru.
«Письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк!» – говорится в публикации.
Представители Роскомнадзора подчеркнули, что все письма ведомства содержат электронную подпись в формате .sig. Ее достоверность и срок действия россияне могут проверить на «Госуслугах». Для официальных рассылок ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.
26 февраля стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Они утверждены постановлением № 127 правительства РФ от 12 февраля 2020 г.