Роскомнадзор предупредил о фейковых письмах про запрет VPN на работе

26 февраля стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Они утверждены постановлением № 127 правительства РФ от 12 февраля 2020 г.