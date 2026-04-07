Средняя цена контракта на корпоративные VPN упала на 76%
Средняя начальная максимальная цена контрактов на корпоративные VPN в I квартале снизилась на 76,2% и составила 1,98 млн руб. При этом число закупок выросло. Об этом «Ведомостям» сообщил замруководителя продуктовой группы разработчика IT-решений «СКБ Контур» Юрий Драченин.
По его словам, снижение связано с изменением структуры закупок. В 2025 г. VPN-решения чаще входили в состав крупных IT-контрактов, тогда как в 2026 г. их начали закупать отдельно. Кроме того, часть бюджетов могла перейти в смежные категории – защищенный удаленный доступ, сетевую безопасность, межсетевые экраны и криптошлюзы.
Количество закупок по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) выросло на 22,6% год к году и достигло 1016 процедур. При этом общий объем рынка сократился с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 г. до 2,02 млрд руб. за аналогичный период 2026 г.
Корпоративный VPN используется для защиты передачи данных через открытые сети и обязателен для ряда категорий информации, включая персональные данные и государственные системы, пояснил архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников.
Технология создает зашифрованный канал связи, обеспечивая безопасный доступ сотрудников к корпоративной инфраструктуре.
По оценкам участников рынка, сегмент характеризуется высокой конкуренцией. После ухода западных поставщиков рынок заняли отечественные разработчики.