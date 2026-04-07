Госкомпании и госучреждения стали чаще закупать корпоративный VPN

Госкомпании и госучреждения стали чаще закупать корпоративный VPNТакой софт им нужен для создания защищенных каналов передачи информации
Количество госзакупок корпоративных VPN увеличилось в I квартале 2026 г. на 22,6% в годовом выражении. За этот период по № 44-ФЗ (определяет закупки государственных и муниципальных учреждений) и по № 223-ФЗ (определяет закупки компаний с госучастием) было проведено 1016 процедур. При этом общая сумма закупок упала с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 г. до 2,02 млрд руб. за аналогичный период 2026 г. Такую статистику «Ведомостям» предоставил заместитель руководителя продуктовой группы разработчика IT-решений «СКБ Контур» Юрий Драченин.
Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) в I квартале 2026 г. упала на 76,2% до 1,98 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Драченин. Динамика связана в первую очередь с тем, что в 2025 г. VPN-решения были частью крупных закупок, а в 2026 г. VPN стали закупать отдельно, говорит он. Еще часть крупных бюджетов могла перейти в «соседние» категории, когда заказчики покупают не отдельный VPN, а защищенный удаленный доступ, сетевую безопасность, межсетевые экраны, криптошлюзы или защищенную инфраструктуру связи в совокупности, объяснил эксперт.