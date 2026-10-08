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Рубио допустил распространение конфликта на Украине на другие страны

Анна Виноградова
US Department of State / Flickr
US Department of State / Flickr

Продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» создает риск эскалации и его распространения на другие страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Kathimerini. По его словам, нынешняя ситуация может разрешиться либо путем переговоров, либо дальнейшим обострением.

«Это очень опасно. Эскалация может быстро превратить войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт», – пояснил он.

Среди факторов риска госсекретарь назвал атаки на суда в Черном море, возможные диверсии в соседних государствах, удары по энергетической инфраструктуре и рост возможностей Украины наносить дальние удары по территории России.

При этом госсекретарь заявил, что на данный момент перспектив переговорного урегулирования не видит, хотя Вашингтон готов содействовать ему. 8 октября Рубио уже говорил об отсутствии видимых перспектив мирного урегулирования, одновременно выражая обеспокоенность возможной эскалацией.

Позиция Рубио отличается от оценки президента США Дональда Трампа. 7 октября американский лидер заявил, что продолжает работать над урегулированием и ожидает его в ближайшее время.

На фоне предупреждений об эскалации 6 октября в Черном море был атакован танкер «Афрамакс Рио», после чего на судне возник пожар. Экипаж из 23 человек был спасен.

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