Рубио допустил распространение конфликта на Украине на другие страны

Продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» создает риск эскалации и его распространения на другие страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Kathimerini. По его словам, нынешняя ситуация может разрешиться либо путем переговоров, либо дальнейшим обострением.