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Песков: нефть из атакованного танкера выгорела и не нанесла вреда экологии

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Нефть из атакованного в Черном море танкера «Афрамакс Рио» полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для ликвидации последствий приняты все необходимые меры.

«Но относительно, слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, так сказать, менее вредоносна», – сказал Песков, добавив, что был поврежден один танк (цитата по «РИА Новости»).

6 октября в Черном море был атакован танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии. На него напали безэкипажные катера. Судно загорелось, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков спасли.

Из-за происшествия власти федеральной территории «Сириус» временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям. 8 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что власти «Сириуса» открыли пляжи после проверок Роспотребнадзора. Пробы морской воды соответствуют санитарным нормам, следов нефтяных углеводородов не обнаружено.

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