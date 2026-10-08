Песков: нефть из атакованного танкера выгорела и не нанесла вреда экологии

«Но относительно, слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, так сказать, менее вредоносна», – сказал Песков, добавив, что был поврежден один танк (цитата по «РИА Новости»).