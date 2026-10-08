Песков: нефть из атакованного танкера выгорела и не нанесла вреда экологии
Нефть из атакованного в Черном море танкера «Афрамакс Рио» полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для ликвидации последствий приняты все необходимые меры.
«Но относительно, слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, так сказать, менее вредоносна», – сказал Песков, добавив, что был поврежден один танк (цитата по «РИА Новости»).
6 октября в Черном море был атакован танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии. На него напали безэкипажные катера. Судно загорелось, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков спасли.
Из-за происшествия власти федеральной территории «Сириус» временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям. 8 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что власти «Сириуса» открыли пляжи после проверок Роспотребнадзора. Пробы морской воды соответствуют санитарным нормам, следов нефтяных углеводородов не обнаружено.