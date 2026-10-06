Что известно об атаке на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море

Что известно об атаке на танкер «Афрамакс Рио» в Черном мореИнцидент произошел у берегов Сочи, в акватории моря происходит открытое горение нефти
Танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря 6 октября. По данным Минтранса РФ, после этого в акватории происходит открытое горение нефти. «Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем у берегов Сочи.
Глава Минтранса Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. Как сообщили в ведомстве, экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков удалось спасти, по предварительной информации, пострадавших нет.
После атаки на судне возник пожар. Сейчас в акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к непосредственному тушению спасатели смогут после снижения интенсивности огня, когда станет возможным безопасное сближение судов с танкером.
В Минтрансе заявили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий происшествия.
Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о пожаре на танкере и объявил о временном закрытии пляжей в целях безопасности.
В «Сириусе» совместно с Росгидрометом ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Плишкин также рекомендовал жителям и туристам по возможности не находиться длительное время на улице и не открывать окна в помещениях.
Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что городской оперштаб принял решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. «Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», – написал он.
По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ в «Сириусе» остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не представляют угрозы для здоровья.