Танкер загорелся в акватории Черного моря
На танкере в акватории Черного моря произошел пожар, сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
«В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты», – отметил Плишкин.
По его словам, сейчас осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Он пообещал систематически рассказывать о результатах проверки. Также Плишкин призвал местных жителей и гостей воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. О причинах возгорания на танкере не сообщается.
1 октября также сообщалось, что и. о. капитана порта Таганрог потребовал вывезти из Таганрогского залива поврежденный из-за атак беспилотников танкер, на борту которого остаются около 2400 т метанола и свыше 100 т дизельного топлива. Судно Mozart1 более двух месяцев находится на якорной стоянке в Таганрогском заливе Азовского моря после инцидента, случившегося в июле, и создает угрозу причинения вреда морской среде загрязнением.