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Танкер загорелся в акватории Черного моря

Сергей Пахомов

На танкере в акватории Черного моря произошел пожар, сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

«В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты», – отметил Плишкин.

По его словам, сейчас осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Он пообещал систематически рассказывать о результатах проверки. Также Плишкин призвал местных жителей и гостей воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. О причинах возгорания на танкере не сообщается.

1 октября также сообщалось, что и. о. капитана порта Таганрог потребовал вывезти из Таганрогского залива поврежденный из-за атак беспилотников танкер, на борту которого остаются около 2400 т метанола и свыше 100 т дизельного топлива. Судно Mozart1 более двух месяцев находится на якорной стоянке в Таганрогском заливе Азовского моря после инцидента, случившегося в июле, и создает угрозу причинения вреда морской среде загрязнением.

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