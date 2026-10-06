Танкер загорелся в акватории Черного моря

По его словам, сейчас осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Он пообещал систематически рассказывать о результатах проверки. Также Плишкин призвал местных жителей и гостей воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. О причинах возгорания на танкере не сообщается.