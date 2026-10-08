Пляжи Сириуса открыли после проверок Роспотребнадзора

6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, был атакован безэкипажными катерами в Черном море. После атаки судно загорелось, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков спасли.