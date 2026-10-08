Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 587,5-2,87%CNY Бирж.12,755+0,04%IMOEX2 318,32-0,82%RTSI854,37-0,82%RGBI110,78-0,35%RGBITR762,05-0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пляжи Сириуса открыли после проверок Роспотребнадзора

Инна Шульгина
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти федеральной территории «Сириус» открыли пляжи после проверок Роспотребнадзора. Пробы морской воды соответствуют санитарным нормам, следов нефтяных углеводородов не обнаружено, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Качество воздуха также в норме – концентрации загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Специалисты продолжат контролировать состояние воды, воздуха и береговой линии.‍

6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, был атакован безэкипажными катерами в Черном море. После атаки судно загорелось, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков спасли.

Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её