Пляжи Сириуса открыли после проверок Роспотребнадзора
Власти федеральной территории «Сириус» открыли пляжи после проверок Роспотребнадзора. Пробы морской воды соответствуют санитарным нормам, следов нефтяных углеводородов не обнаружено, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Качество воздуха также в норме – концентрации загрязняющих веществ ниже предельно допустимых значений. Специалисты продолжат контролировать состояние воды, воздуха и береговой линии.
6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, был атакован безэкипажными катерами в Черном море. После атаки судно загорелось, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков спасли.
Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям.