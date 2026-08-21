СМИ: Пашинян может отозвать посла Армении в России Арсеняна

27 июля сообщалось, что Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер поднял вопрос об ограничениях на экспорт товаров из Армении на российский рынок. По его словам, такие меры противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пашинян попросил принять меры для урегулирования ситуации.