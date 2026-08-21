СМИ: Пашинян может отозвать посла Армении в России Арсеняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Об этом сообщает армянское издание Armlur.am со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По данным собеседников издания, Арсенян не продолжит работу в Москве, а решение о его отзыве является окончательным.
«По нашим данным, на данный момент даже нет конкретной кандидатуры», – говорится в публикации.
Как утверждают источники, Пашинян недоволен работой Арсеняна. Так, премьер считает, что послу не удалось добиться урегулирования напряженности в отношениях между Арменией и Россией.
27 июля сообщалось, что Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер поднял вопрос об ограничениях на экспорт товаров из Армении на российский рынок. По его словам, такие меры противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пашинян попросил принять меры для урегулирования ситуации.
19 августа Россельхознадзор сообщил, что Россия может пересмотреть ограничения на импорт продукции из Армении. Но это произойдет только после получения от Еревана отчета о санитарных проверках.