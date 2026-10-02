КНДР заявила об отказе от взаимодействия с Южной Кореей

23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове. Агентство указывает, что соглашение было достигнуто после того, как Ли, выступая на Генассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров между США и КНДР, «стремясь использовать отношения Трампа с Кимом для прекращения десятилетий тупика на полуострове».