Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,5+0,69%KAZT328-0,61%BRZL1 144+0,53%IMOEX2 270,19-0,42%RTSI856,67-0,7%RGBI111,19-0,06%RGBITR763,23-0,03%
Главная / Политика /

КНДР заявила об отказе от взаимодействия с Южной Кореей

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с Республикой Корея. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее заявление распространило агентство ЦТАК.

Она заявила, что укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. По словам Ким Ё Чжон, Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.

Она также раскритиковала заявления властей РК о намерении снизить военную напряженность, назвав их «самодельным фарсом». Ким Ё Чжон обратила внимание на противоречие между такими заявлениями и критикой Пхеньяна со стороны Сеула.

Кроме того, она напомнила об инцидентах с отправкой беспилотников из РК в КНДР, назвав подобные действия провокациями.

23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове. Агентство указывает, что соглашение было достигнуто после того, как Ли, выступая на Генассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров между США и КНДР, «стремясь использовать отношения Трампа с Кимом для прекращения десятилетий тупика на полуострове».

22 сентября Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Ли считает, что заморозка программ может стать первым шагом к восстановлению доверия между сторонами и последующему сокращению ядерного арсенала КНДР. По его мнению, действующие санкции оказались малоэффективными.

В июле власти Южной Кореи отказались от денуклеаризации КНДР как первоочередной цели. Сеул перешел от подхода «денуклеаризация прежде всего» к политике «мир прежде всего» и начал разрабатывать стратегию, предполагающую взаимные уступки в случае прекращения Пхеньяном наращивания ядерного арсенала.

Читайте также:Что стоит за риторикой Южной Кореи о желании мира с КНДР
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте