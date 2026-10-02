КНДР заявила об отказе от взаимодействия с Южной Кореей
КНДР не намерена допускать контактов и взаимодействия с Республикой Корея. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее заявление распространило агентство ЦТАК.
Она заявила, что укрепление границы между КНДР и РК направлено на ее полное закрытие. По словам Ким Ё Чжон, Пхеньян намерен исключить необходимость контактов с Южной Кореей.
Она также раскритиковала заявления властей РК о намерении снизить военную напряженность, назвав их «самодельным фарсом». Ким Ё Чжон обратила внимание на противоречие между такими заявлениями и критикой Пхеньяна со стороны Сеула.
Кроме того, она напомнила об инцидентах с отправкой беспилотников из РК в КНДР, назвав подобные действия провокациями.
23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове. Агентство указывает, что соглашение было достигнуто после того, как Ли, выступая на Генассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров между США и КНДР, «стремясь использовать отношения Трампа с Кимом для прекращения десятилетий тупика на полуострове».
22 сентября Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Ли считает, что заморозка программ может стать первым шагом к восстановлению доверия между сторонами и последующему сокращению ядерного арсенала КНДР. По его мнению, действующие санкции оказались малоэффективными.
В июле власти Южной Кореи отказались от денуклеаризации КНДР как первоочередной цели. Сеул перешел от подхода «денуклеаризация прежде всего» к политике «мир прежде всего» и начал разрабатывать стратегию, предполагающую взаимные уступки в случае прекращения Пхеньяном наращивания ядерного арсенала.