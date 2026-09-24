Что стоит за риторикой Южной Кореи о желании мира с КНДР

Никаких радикальных или прорывных подходов к отношениям с КНДР в речи Ли и, шире, во время его правления даже по сравнению с Юном на самом деле не прослеживается, говорит эксперт центра военно-экономических исследований Института международной военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева. Сеул при этом не может идти против своего главного союзника – США, где иногда говорят о желании вести переговоры с Севером, но при этом хотели бы добиться в этом процессе и учета своей позиции. При этом цель денуклеаризации по-прежнему фигурирует даже в речи Ли, пусть теперь и с оговоркой о долгосрочной перспективе. Но с такой диспозицией, уверена Зуева, КНДР просто не пойдет на диалог с Югом, так как имеет однозначную цель – добиться признания своего ядерного статуса. Кроме того, если в конституции КНДР с недавних пор зафиксировано существование на полуострове двух государств, пусть на юге оно и названо враждебным, то в Южной Корее по-прежнему юридически рассматривают территорию севера как часть единого государства, напоминает эксперт. Что же касается США, то если до начала иранской кампании Ким давал сигналы о возможности новых контактов с Трампом, то теперь и они не прослеживаются. На этом фоне Зуева обращает внимание на другие части выступления Ли – в частности, на идею о «глобальном обществе всеобщего базового ИИ-обеспечения» и возвращение к зеленой повестке, чего не было при консерваторах.