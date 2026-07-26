На трусость, глаза и воробьев: самые необычные налоги в истории

На трусость, глаза и воробьев: самые необычные налоги в истории175 лет назад британцы отказались от пошлины на окна
24 июля 1851 г. в Великобритании отменили налог на окна. Чем их больше было – тем богаче считался человек. Его ввели в Англии и Уэльсе в 1696 г., а в Шотландии – в 1748-м. Система была построена так: базовый налог на дом составлял 2 шиллинга, владельцы домов с 10–20 окнами доплачивали еще 4 шиллинга, а при наличии более 20 окон – 8 шиллингов. За время существования сбор повышали не менее шести раз, неоднократно корректируя методику расчета. При этом годовой доход представителей бедных сословий составлял 20–60 фунтов (400–1200 шиллингов), а среднего класса – 100–300 фунтов (2000–6000 шиллингов). Хотя налог задумывался как прогрессивный инструмент пополнения казны, на практике он спровоцировал массовую закладку окон в домах. Это ухудшило освещенность и вентиляцию помещений, что негативно сказалось на гигиене и здоровье населения.
Как государства пытались пополнить казну самыми неожиданными способами – в подборке «Ведомостей».
Уборные
В 70-х гг. н. э. римский император Веспасиан ввел плату за использование общественных уборных. Доход приносили не сами посещения, а торговля мочой: ее применяли в кожевенном деле и стирке. По сути, налог представлял собой сбор за ведение деятельности с применением специфических биоматериалов. Тит, сын Веспасиана, был недоволен таким способом пополнения казны, считая его грязным и недостойным. В ответ на это отец произнес знаменитую фразу: «Деньги не пахнут». Эта мера помогла Веспасиану восстановить финансы Римской империи, разоренные при Нероне (54–68 гг. н. э.), и профинансировать крупные проекты – в частности, строительство Колизея.
Трусость
В начале XII в. король Генрих I ввел щитовый сбор – денежный выкуп, позволявший рыцарям избежать обязательных военных походов. Поскольку тех, кто откупался, нередко считали трусами, сбор получил неофициальное название «налог на трусость». Военнообязанные должны были служить 40–60 дней в году, а уплаченные средства шли на наем профессиональных воинов, снижая зависимость монарха от феодальной знати. Первоначально пошлина взималась только во время войны, и ее размер равнялся 1 марке (12–13 шиллингов и 4 пенса), тогда как среднее поместье приносило феодалу 10–30 марок в год. Со временем сбор стали требовать чаще, даже в мирное время, а его стоимость выросла до 3 марок. В 1215 г. бароны вынудили короля Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей: она запрещала монарху взимать налог без согласия знати, но и не отменяла его полностью. Щитовый сбор продолжал существовать в XIII в., однако к концу столетия практически исчез.
Дымоходы
В 1662 г. в Англии ввели налог на домашние очаги. Таким образом власти пытались стабилизировать казну после революции и возвращения династии Стюартов. Сбор в размере 1 шиллинга за дымоход брали дважды в год – в Михайлов день (29 сентября) и в Благовещение (25 марта). При этом годовой доход низших слоев варьировался от 40 до 60 шиллингов в год. В ответ на нововведение жители искали способы уклониться от уплаты: нередко возводили декоративные стены, чтобы скрыть трубы от проверяющих, а порой и вовсе закладывали дымоходы. Такие меры серьезно ухудшали бытовые условия: в домах становилось труднее отапливаться и готовить пищу, а из‑за нарушений тяги резко возрастал риск пожаров. Налог вызвал широкое недовольство, его считали неэффективным и социально вредным. В 1689 г. сбор отменили.
Мужские шляпы
С 1783 по 1811 г. в Великобритании действовал налог на мужские шляпы. Продавцы головных уборов обязаны были ежегодно приобретать лицензию: в столице она стоила 2 фунта (20 шиллингов), в других городах – 5 шиллингов. Покупатели, в свою очередь, доплачивали пошлину сверх цены шляпы – от 3 пенсов до 2 шиллингов в зависимости от стоимости изделия (в среднем городские ремесленники и рабочие зарабатывали 60–80 шиллингов в месяц). Сбор за шляпы стал одним из подтипов налога на роскошь – комплекса прогрессивных мер для пополнения казны, которые перекладывали налоговое бремя на более состоятельных граждан.
Пудра для волос
Еще одним «модным» налогом стал сбор на пудру для волос, введенный в 1786 г. из‑за колоссальных военных расходов. Для ее использования требовалось ежегодно приобретать лицензию за 1 гинею (21 шиллинг). При этом к концу XVIII в. квалифицированный ремесленник получал 50–65 гиней в год, так что лицензия была ощутимым расходом. От уплаты освобождали королевскую семью и их слуг, священнослужителей с доходом выше определенного порога, военнослужащих ниже командирских чинов и некоторые другие категории. Налог заметно снизил популярность пудры: к концу XVIII в. она начала выходить из моды, а число плательщиков постепенно сокращалось. Официально сбор отменили только в 1869 г.
Воробьи
В 1789 г. в Германии появился налог на воробьев: каждое домохозяйство должно было ежемесячно сдавать 12 тушек мертвых птиц или платить 12 серебряных крейцеров. При среднем дневном заработке ремесленника или чернорабочего в 4–20 крейцеров ежемесячная пошлина могла равняться оплате за 3 рабочих дня. Причиной введения сбора стал неурожай: считалось, что воробьи уничтожают посевы. Однако последствия оказались противоположными. Истребление пернатых привело к резкому росту численности насекомых-вредителей и усугубило проблему голода. Помимо этого возникла даже подпольная торговля птицами. Налог отменили в 1793 г.
Борода
После возвращения из Великого посольства в 1698 г. Петр I начал внедрять европейские обычаи, в том числе решительно боролся с ношением бороды, – поначалу лично стриг бояр в московском дворце, а позже закрепил требование официальными указами на территории всего государства. Царь воспринимал растительность на лице как символ отсталости и старых порядков, мешавших модернизации России.
У реформы было несколько целей. Во-первых, сближение с Европой: единый внешний вид упрощал дипломатические и торговые контакты. Во-вторых, слом допетровского уклада: борода ассоциировалась с боярской оппозицией и консерватизмом. В-третьих, пополнение казны – налог на бороду помогал финансировать флот и Северную войну. Наконец, единообразие и гигиена были важны для регулярной армии и флота.
Однако решение встретило сопротивление, ведь растительность на лице считалась признаком мужественности и традиционным обликом православного человека. Для сохранения бороды ввели пошлину: дворяне и чиновники платили до 600 руб. в год, купцы – 100 руб., горожане и извозчики – до 60 руб., крестьяне – по копейке при каждом въезде в город. От сбора освободили только духовенство. Налог был отменен в 1772 г. указом Екатерины II, так как бритье бороды стало неотъемлемой частью жизни и в итоге налогоплательщиков почти не осталось.
Цвет глаз
В 1704 г. Петр I ввел в Уфимском уезде (сейчас – территория Башкирии) налог на цвет глаз. В начале XVIII в. на юге и Урале царила вольница, поэтому многие крестьяне бежали туда от помещиков и оброка. Ставка зависела от оттенка радужки: обладатели черных и карих глаз платили 6 коп. в год, серых – 21, зеленых – 30, голубых – 39. Учитывая, что годовой налог с двора (ясак) мог достигать 50 коп., что сопоставимо с 4–5 пудами (до 82 кг) ржаной муки в урожайный год, разница в пошлинах ощутимо влияла на семейный бюджет. Из-за роста социального напряжения и вспыхнувших в 1704–1711 гг. восстаний сбор вскоре отменили.
Бездетность
Официально сбор назывался «налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» и существовал в СССР с 1941 по 1992 г. Причиной его введения стали катастрофические людские потери после Великой Отечественной войны. Бездетные мужчины в возрасте 20–50 лет и женщины 20–45 лет уплачивали 6% от своего дохода. От пошлины освобождались только студенты (до 25 лет), военнослужащие, инвалиды, а также лица, не способные иметь детей по медицинским показаниям. На практике налог не привел к существенному росту рождаемости, но стал стабильным источником бюджетных доходов.
Соль
Габель – непопулярный налог на соль во Франции, впервые введенный в 1286 г. и окончательно отмененный лишь в 1945-м. Помимо обязательной нормы – установленного минимума соли, который каждый член семьи старше 8 лет должен был покупать каждую неделю (на общую стоимость в 7–12 ливров в годовом пересчете), – было введено разделение страны на три сектора. В зоне «великой габели» стоимость мино (около 50 кг соли) составляла от 54 до 61 ливра, в зоне «малой габели» – 22–30 ливров, а в освобожденных зонах налог либо был минимальным (1–8 ливров), либо отсутствовал вовсе. При этом низшие слои населения зарабатывали до 300 ливров в год, а средние – до 1000 ливров, в то время как представители высшего сословия могли иметь официальные льготы и именные послабления для обхода габели и при этом иметь доход до нескольких десятков или одной сотни ливров в год. Соленая габель стала одной из причин начала Великой французской революции – крупнейшего переворота в мировой истории, в результате которого была свергнуть абсолютная монархия и старый порядок во Франции.
Уши
В 1920-х гг. в Тибете появился сбор за каждое ухо человека и домашнего скота – по 1 ляну серебра. Льготы предоставлялись тем, кто потерял ухо в бою (налог снижался вдвое), и лицам с врожденными дефектами (они полностью освобождались от уплаты). Для крестьян годовой платеж составлял около 4% от дохода, но из-за широкого распространения натурального обмена и частых неурожаев бремя оказывалось гораздо ощутимее. Сборы ввели из-за острой необходимости в модернизации армии – Тибет был разорен из-за британского вторжения в начале XX в. и войны с Китаем в 1910-х. Налог просуществовал недолго и был отменен в 1923 г.
Тень
В 1993 г. в Венеции был введен налог на тень от вывесок киосков и уличных магазинов, который действует до сих пор. Появление пошлины обусловлено географическими особенностями расположения города, стоящего на воде: деньги идут на ремонт дорог и каналов. Помимо этого налог сохраняет исторический облик Венеции, так как множество лавок и вывесок могут влиять на восприятие города. Стоимость налога рассчитывается из площади тента и местоположения киоска, за 1 кв. м взимают от 5 до 8 евро в месяц. В среднем один магазин может оплачивать сбор от 100 и более евро в год.