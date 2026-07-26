Габель – непопулярный налог на соль во Франции, впервые введенный в 1286 г. и окончательно отмененный лишь в 1945-м. Помимо обязательной нормы – установленного минимума соли, который каждый член семьи старше 8 лет должен был покупать каждую неделю (на общую стоимость в 7–12 ливров в годовом пересчете), – было введено разделение страны на три сектора. В зоне «великой габели» стоимость мино (около 50 кг соли) составляла от 54 до 61 ливра, в зоне «малой габели» – 22–30 ливров, а в освобожденных зонах налог либо был минимальным (1–8 ливров), либо отсутствовал вовсе. При этом низшие слои населения зарабатывали до 300 ливров в год, а средние – до 1000 ливров, в то время как представители высшего сословия могли иметь официальные льготы и именные послабления для обхода габели и при этом иметь доход до нескольких десятков или одной сотни ливров в год. Соленая габель стала одной из причин начала Великой французской революции – крупнейшего переворота в мировой истории, в результате которого была свергнуть абсолютная монархия и старый порядок во Франции.