Мосгорсуд отменил штраф иноагенту Михаилу Светову

Минюст признал Светова иноагентом в ноябре 2022 г. В августе 2023 г. против Светова возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за видео, где он исполняет песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Сам Светов в видеообращении позже сообщил, что «серию доносов» за исполнение песни на него писали сторонники «Мужского государства» (признана экстремистской в РФ, запрещена) еще два года назад. В ноябре 2023 г. Светов был объявлен в розыск.