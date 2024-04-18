Мосгорсуд отменил штраф иноагенту Михаилу Светову
Московский городской суд отменил административный штраф в 40 000 руб., назначенный члену либертарианской партии Михаилу Светову (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
22 декабря 2023 г. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Светова по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сейчас дело прекратили «в связи с недосказанностью обстоятельств».
Минюст признал Светова иноагентом в ноябре 2022 г. В августе 2023 г. против Светова возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за видео, где он исполняет песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Сам Светов в видеообращении позже сообщил, что «серию доносов» за исполнение песни на него писали сторонники «Мужского государства» (признана экстремистской в РФ, запрещена) еще два года назад. В ноябре 2023 г. Светов был объявлен в розыск.