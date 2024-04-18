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Мосгорсуд отменил штраф иноагенту Михаилу Светову

Ведомости

Московский городской суд отменил административный штраф в 40 000 руб., назначенный члену либертарианской партии Михаилу Светову (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

22 декабря 2023 г. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Светова по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Сейчас дело прекратили «в связи с недосказанностью обстоятельств».

Минюст признал Светова иноагентом в ноябре 2022 г. В августе 2023 г. против Светова возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за видео, где он исполняет песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Сам Светов в видеообращении позже сообщил, что «серию доносов» за исполнение песни на него писали сторонники «Мужского государства» (признана экстремистской в РФ, запрещена) еще два года назад. В ноябре 2023 г. Светов был объявлен в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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