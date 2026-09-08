«Полюс» намерен завершить строительство ЗИФ-5 до конца года
Золотодобывающая компания «Полюс» планирует завершить строительство пятой золотоизвлекательной фабрики Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском округе Красноярского края до конца года. Об этом сообщается на сайте компании.
Мощность фабрики составит 8,3 млн т руды в год. Это позволит нарастить общий объем первичной переработки руды месторождения Благодатное до 17 млн т в год.
«Полюс» сообщил, что запущен один из ключевых объектов фабрики – дробильный комплекс. Он может измельчать около 2900 т руды в час. Основная часть оборудования дробильного комплекса - российского производства, отметили в компании.
По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.
8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.