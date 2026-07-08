«Полюс» приостановит выплату дивидендов до 2030 года

1 июля акционеры «Полюса» одобрили выплаты дивидендов по итогам I квартала в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенной за прошлые года.