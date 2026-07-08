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«Полюс» приостановит выплату дивидендов до 2030 года

Ведомости

Менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г., сообщила компания.

«ПАО «Полюс» информирует, что после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры менеджмент намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года», – говорится в документах.

По данным представителей компании, такая мера связана с тем, что «Полюс» до 2030 г. сосредоточится на реализации масштабных инвестиционных проектов.

1 июля акционеры «Полюса» одобрили выплаты дивидендов по итогам I квартала в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенной за прошлые года.

В мае компания также выплатила дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на обыкновенную акцию. Совет директоров компании рекомендовал аналогичный размер выплаты в апреле.

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