Акционеры «Полюса» одобрили дивиденды за I квартал
Акционеры ПАО «Полюс» одобрили выплаты дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра опубликования корпоративной информации.
Дата отсечки установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенный за прошлые года.
По итогам 2025 г. «Полюс» выплатил дивиденды в размере 56,8 руб. на обыкновенную акцию.
Согласно отчету «Полюса» по МСФО за прошлый год, чистая прибыль компании выросла на 18% в годовом выражении и достигла $3,8 млрд. Выручка увеличилась на 19% относительно предыдущего года до $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 12% год к году и составил $6,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 3% и достигла $3,3 млрд.
Чистый долг «Полюса» на конец 2025 г. составил $7,1 млрд. Это на 14% больше, чем в 2024 г. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA сохранилось на уровне 1,1.