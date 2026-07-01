Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,432-1,61%ARSA6,31+0,64%UTAR8,29+0,73%IMOEX2 353,68+0,24%RTSI947,31+0,23%RGBI112,88-0,91%RGBITR751,51-0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Полюса» одобрили дивиденды за I квартал

Ведомости

Акционеры ПАО «Полюс» одобрили выплаты дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра опубликования корпоративной информации.

Дата отсечки установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенный за прошлые года.

По итогам 2025 г. «Полюс» выплатил дивиденды в размере 56,8 руб. на обыкновенную акцию.

Согласно отчету «Полюса» по МСФО за прошлый год, чистая прибыль компании выросла на 18% в годовом выражении и достигла $3,8 млрд. Выручка увеличилась на 19% относительно предыдущего года до $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 12% год к году и составил $6,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 3% и достигла $3,3 млрд.

Чистый долг «Полюса» на конец 2025 г. составил $7,1 млрд. Это на 14% больше, чем в 2024 г. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA сохранилось на уровне 1,1.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте