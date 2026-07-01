Акционеры «Полюса» одобрили дивиденды за I квартал

Согласно отчету «Полюса» по МСФО за прошлый год, чистая прибыль компании выросла на 18% в годовом выражении и достигла $3,8 млрд. Выручка увеличилась на 19% относительно предыдущего года до $8,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 12% год к году и составил $6,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 3% и достигла $3,3 млрд.