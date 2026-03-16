«Полюс» увеличил выручку и прибыль на фоне падения выпуска золота

Исходя из представленных финансовых результатов компания может выплатить дивиденды за IV квартал в размере 56,8 руб. на акцию, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В 2025 г. «Полюс» выплачивал промежуточные дивиденды в размере 70,85 руб. на акцию за первое полугодие и 36 руб. на акцию за III квартал. Таким образом, общий размер дивидендов за 2025 г. составит 181,5 руб. на акцию, а дивидендная доходность – около 7,5%, подсчитал аналитик. Данилов оценивает размер финальных дивидендов в 56,7 руб. на акцию, старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору компании «Эйлер» Никанор Халин – примерно в 57 руб. на акцию.