Главная / Бизнес /

«Полюс» увеличил выручку и прибыль на фоне падения выпуска золота

Финансовые результаты компании поддержал рост цен на металл на мировом рынке
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости


Чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс» в 2025 г. выросла на 18% к показателю предыдущего года и достигла $3,8 млрд. Это следует из опубликованного 16 марта финансового отчета компании по МСФО.

  • Выручка «Полюса» в 2025 г. увеличилась на 19% и составила $8,7 млрд. Рост выручки обусловлен увеличением средней цены реализации аффинированного золота в прошлом году, поясняет компания.

  • Скорректированный показатель EBITDA достиг $6,3 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с уровнем 2024 г. Скорректированная чистая прибыль составила $3,3 млрд, снизившись на 3% к 2024 г.

  • Чистый долг «Полюса» на конец 2025 г. составил $7,1 млрд, что на 14% больше показателя на конец предыдущего года. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA сохранилось на уровне 1,1.

В то же время компания в 2025 г. сократила производство золота в аффинированном виде на 16% к уровню предыдущего года до 2,53 млн тройских унций. Общий объем производства золота в сплавах (лигатурах) снизился на 13% до 2,56 млн унций. Объем реализации золота в 2025 г. составил 2,54 млн унций, что на 18% ниже показателя 2024 г.

Снижение объемов производства и продажи золота в прошлом году было компенсировано ростом цены реализации, указывает «Полюс». По расчетам «Ведомостей» на основе данных отчетности компании, средняя цена реализации в 2025 г. увеличилась на 45% и составила примерно $3358 за унцию.

Объем вскрыши (извлечения пустой породы, покрывающей залежи полезного ископаемого. – «Ведомости») в 2025 г. достиг рекордного уровня – 189,5 млн куб. м, что на 31% больше показателя годом ранее.

Капитальные затраты «Полюса» в 2025 г. выросли в 1,7 раза к показателю 2024 г. и достигли рекордного уровня в $2,2 млрд. Рост вложений связан с реализацией проектов по расширению производства на действующих месторождениях (Благодатное, Наталка, Куранах) и запуском новых (Сухой Лог, Чертово Корыто), следует из отчетности. Также «Полюс» продолжает реализацию программы технологической трансформации, указывает компания.

Согласно планам «Полюса», капзатраты компании в 2026 г. составят $2,2–2,5 млрд. Существенная часть инвестиций будет направлена на реализацию проектов по разработке месторождений Сухой Лог, Куранах, Чульбаткан и Чертово Корыто.

Производство золота в этом году запланировано в диапазоне 2,5–2,6 млн унций.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что по итогам 2025 г. «Полюс» показал «сильные» финансовые результаты на фоне снижения производственных показателей. Основной вклад в динамику выручки, показателя EBITDA и чистой прибыли внес рост цены на золото на мировом рынке, которая в течение 2025 г. последовательно обновляла исторические максимумы, отмечают они.

Несмотря на увеличение инвестиций, в 2025 г. компании удалось увеличить свободный денежный поток благодаря сокращению оборотного капитала и росту EBITDA, отмечает старший аналитик «Инвестбанка Синара» Сергей Кривохижин. По оценке аналитика «БКС мир инвестиций» Николая Масликова, показатель вырос на 40% до $2,1 млрд.

Ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов обращает внимание, что рентабельность «Полюса» по EBITDA снизилась с 77,3% в 2024 г. до 72,8% в 2025 г. вследствие роста производственных затрат. Но этот показатель остался на высоком уровне, что подтверждает статус «Полюса» как одного из самых эффективных производителей золота в мире, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Снижение производственных показателей аналитики называют ожидаемым, так как «Полюс» переходит к новым этапам освоения крупных месторождений. Для этого на карьерах проводятся крупномасштабные вскрышные работы, при этом выпуск продукции снижается, поясняет Кривохижин.

Евгений Разумный / Ведомости

Исходя из представленных финансовых результатов компания может выплатить дивиденды за IV квартал в размере 56,8 руб. на акцию, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В 2025 г. «Полюс» выплачивал промежуточные дивиденды в размере 70,85 руб. на акцию за первое полугодие и 36 руб. на акцию за III квартал. Таким образом, общий размер дивидендов за 2025 г. составит 181,5 руб. на акцию, а дивидендная доходность – около 7,5%, подсчитал аналитик. Данилов оценивает размер финальных дивидендов в 56,7 руб. на акцию, старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору компании «Эйлер» Никанор Халин – примерно в 57 руб. на акцию.

Стоимость акций «Полюса» на Московской бирже на 18:30 мск 16 марта снизилась примерно на 1% к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии до 2398,8 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляла 3,26 трлн руб.

Рост мировой цены на золото в 2026 г. выступит драйвером роста выручки «Полюса» в этом году, отмечают Данилов, Чернов и Калачев. Сейчас стоимость драгоценного металла закрепилась на уровне выше $5000 за унцию, напоминает Данилов. 16 марта стоимость золота на бирже Comex (США) составляла $5001 за унцию, с начала года цена выросла на 15%, свидетельствуют данные торгов.

Производство золота компанией в 2026 г. будет соответствовать ее прогнозу – 2,5–2,6 млн унций, считают Калачев и Данилов. Чернов допускает рост выпуска драгметалла в этом году до 2,6–2,7 млн унций.

Выручка «Полюса» в 2026 г., по прогнозу аналитиков ФГ «Финам», увеличится до $9,2 млрд (на 6% к уровню 2025 г.), показатель EBITDA – до $6,8 млрд (+8%), чистая прибыль – до $4,1 млрд (+8%). Чернов ожидает роста выручки в этом году до $9,5–10 млрд, то есть на 9–15%, показателя EBITDA – до $7 млрд (+11%), чистой прибыли – до $4,5–5 млрд (+18–32%). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников допускает рост выручки компании на 25–30% до $10,9–11,3 млрд, показателя EBITDA – на 15–20% до $7,2–7,6 млрд. По оценке Данилова, «Полюс» нарастит выручку на 29% до $11,2 млрд, показатель EBITDA – на 21% до $7,6 млрд.

