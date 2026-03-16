«Полюс» снизил объем производства золота на 16% в 2025 году
ПАО «Полюс» объявило производственные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 г. и весь прошлый год. Объем производства золота снизился на 16% год к году и составил 2,5 млн унций, что соответствует прогнозному диапазону в 2,5–2,6 млн унций, говорится в отчетности компании. В основном это связано с плановым сокращением производства на месторождениях «Олимпиада» и «Благодатное».
В 2025 г. общий объем продаж золота сократился до 2,5 млн унций, что на 18% меньше по сравнению с 2024 г. Это снижение было запланировано и связано с уменьшением объемов производства золота в группе, говорится в отчетности.
Выручка компании за 2025 г. увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим годом и составила $8,7 трлн. Рост показателя был обусловлен повышением средней цены реализации очищенного золота. Отмечается, что повышение позволило компенсировать сокращение объемов продаж золота. Скорректированный показатель EBITDA компании в 2025 г. составил $6,3 трлн (+12% год к году).
Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков отметил, что в 2025 г. компания вошла в новый цикл роста, в рамках которого предстоят масштабные инвестиции в развитие предприятий. В прошлом году, по его словам, они составили рекордные $2,2 млрд. Основная часть этих вложений была направлена в проекты развития, прежде всего, на освоение крупнейшего в России месторождения золота «Сухой Лог».
«Полюс» был создан в 2006 г. в результате выделения золотодобывающих активов «Норильского никеля». Компания является крупнейшим производителем золота в России. Ее основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае и включают пять действующих рудников.
13 января Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций золотодобывающей компании «Полюс» серии ПБО-06 в юанях со сроком обращения порядка 6 лет (2160 дней) и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.