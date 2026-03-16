«Полюс» снизил объем производства золота на 16% в 2025 году

ПАО «Полюс» объявило производственные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 г. и весь прошлый год. Объем производства золота снизился на 16% год к году и составил 2,5 млн унций, что соответствует прогнозному диапазону в 2,5–2,6 млн унций, говорится в отчетности компании. В основном это связано с плановым сокращением производства на месторождениях «Олимпиада» и «Благодатное».