Мерц: Германия теряет рабочие места в промышленности
Германия теряет значительное число рабочих мест в промышленности, и эту тенденцию необходимо переломить. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Die Zeit.
«Мы теряем в настоящий момент в большом объеме рабочие места в промышленности», – сказал Мерц на мероприятии Христианско-демократического союза в Лангенхагене под Ганновером.
По словам канцлера, Германия должна оставаться индустриальной страной. Он также предостерег от дальнейшего сокращения рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen. Ситуацию в концерне Мерц назвал примером тяжелого положения автомобильной промышленности Германии и Европы.
3 сентября Bloomberg сообщал, что Volkswagen планирует дополнительно сократить около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, одобренной наблюдательным советом концерна. Сокращения затронут в том числе управленческие позиции.