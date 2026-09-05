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Мерц: Германия теряет рабочие места в промышленности

Елена Вострикова

Германия теряет значительное число рабочих мест в промышленности, и эту тенденцию необходимо переломить. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Die Zeit.

«Мы теряем в настоящий момент в большом объеме рабочие места в промышленности», – сказал Мерц на мероприятии Христианско-демократического союза в Лангенхагене под Ганновером.

По словам канцлера, Германия должна оставаться индустриальной страной. Он также предостерег от дальнейшего сокращения рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen. Ситуацию в концерне Мерц назвал примером тяжелого положения автомобильной промышленности Германии и Европы.

3 сентября Bloomberg сообщал, что Volkswagen планирует дополнительно сократить около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, одобренной наблюдательным советом концерна. Сокращения затронут в том числе управленческие позиции.

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