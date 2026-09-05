Мерц: Германия теряет рабочие места в промышленности

По словам канцлера, Германия должна оставаться индустриальной страной. Он также предостерег от дальнейшего сокращения рабочих мест на фоне кризиса в Volkswagen. Ситуацию в концерне Мерц назвал примером тяжелого положения автомобильной промышленности Германии и Европы.