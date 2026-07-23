Новый главком ВСУ назвал россиян нацией без права на существование
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый дал интервью украинским СМИ, в котором оскорбительно высказался о России и жителях Донбасса. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там», – сказал он. Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы».
«Донеччина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население», – сказал он.
22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ, назначив на этот пост Драпатого. О смене руководства в военной сфере страны украинский лидер сообщил днем ранее. По его словам, в дальнейшем планируется определить, «каким образом должна быть обновлена структура генерального штаба вооруженных сил Украины».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что назначение нового главкома на Украине вряд ли может привести к каким-то изменениям на фронтах. «Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», – сказал тогда представитель Кремля. Он также выразил мнение, что все эти пертурбации являются признаком того, что «киевский режим потряхивает изнутри».
14 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.