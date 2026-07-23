Новый главком ВСУ назвал россиян нацией без права на существование

«Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там», – сказал он. Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы».