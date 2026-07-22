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В России объявлен в розыск новый главком ВСУ

Ведомости

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый был объявлен в розыск в России. На данные базы МВД РФ обратили внимание «РИА Новости».

Основанием для розыска стала уголовная статья.

 О назначении Драпатова главкомом ВСУ президент Украины Владимир Зеленский объявил 21 июля. Официальное назначение состоится 22 июля.

Драпатый сменит на посту Александра Сырского, разговоры об отставке которого шли с 20 июля.

21 июля об увольнении Сырского рассказали бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко, нардепутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и анонимный источник «РБК-Украина».

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