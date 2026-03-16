«Газпром» возобновил производство холодильников на заводе Bosch
Предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», «дочка» «Газпрома», ранее принадлежавшая немецкой компании Bosch, возобновила производство холодильников в мае 2025 г., сообщили ТАСС в пресс-службе «Газпром бытовые системы». По итогам 2025 г. завод принес 192,5 млн руб. прибыли по РСБУ после 1,7 млрд руб. убытка в 2024 г.
Производство холодильников началось как под собственной торговой маркой «БСХ бытовые приборы» Darina, так и в рамках контрактного производства под брендами Weissgauff, Kuppersberg и др. Всего в производстве находятся более 30 моделей холодильников.
К настоящему моменту уже было выпущено более 30 000 единиц техники. Реализация продукции принесла 271 млн руб. выручки. В этом году «БСХ бытовые приборы» планирует выпустить 100 000 холодильников, а в 2027 г. – 220 000. Кроме того, ведется работа по организации производства стиральных машин.
В марте 2022 г. Bosch приостановила свою деятельность на заводах. В компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. «БСХ бытовые приборы» в 2024 г. по указу президента РФ Владимира Путина перешла под управление «Газпром бытовые системы».