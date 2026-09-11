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«Ростех» оснастил танки Т-80БВМ новой защитой от дронов

Ксения Наумчик
Пресс-служба УВЗ
Пресс-служба УВЗ

«Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал оснащать танки Т-80БВМ новым штурмовым комплектом защиты от беспилотников. Система закрывает машину со всех сторон и уже устанавливается на новые партии техники, сообщили в концерне.

Основой защиты стали специальные высокопрочные стальные тросы. Как пояснили в концерне, при ударе они деформируют корпус кумулятивного боеприпаса либо вызывают его подрыв на расстоянии от основной брони. При этом гибкая конструкция, по данным УВЗ, не ограничивает подвижность танка, обзор экипажа и работу прицельных комплексов.

Разработчики отметили, что создание комплекта велось с учетом запросов военнослужащих, с которыми специалисты предприятия находятся в постоянном контакте. Заводское исполнение должно обеспечивать соответствие требованиям по прочности, весовым нагрузкам и эргономике Т-80БВМ. Комплект прошел полный цикл заводских испытаний, что исключает избыточную нагрузку на ходовую часть и механизмы машины.

Новая защита уже поставляется в составе партий Т-80БВМ, направляемых в войска для выполнения специальных задач в зоне спецоперации. В УВЗ подчеркнули, что приоритетом остается сохранение жизни экипажей и повышение живучести боевых машин. Т-80БВМ оснащаются газотурбинными двигателями, а внедрение нового комплекта должно повысить их стойкость в условиях современного общевойскового боя.

К 9 мая «Уралвагонзавод» направил в российские войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. В компании уточнили, что ремонтные бригады завода работают вблизи линии боевого соприкосновения совместно с военными. Полученные данные оперативно передаются конструкторам для дальнейших доработок защитных характеристик. В 2025 г. была существенно усовершенствована система радиоэлектронной борьбы, а также усилена защита верхней полусферы и дополнительно защищена проекция моторно-трансмиссионного отсека.

В январе «Ростех» объявил о переходе к машинам будущего в отрасли танкостроения. К ним относятся основной боевой танк Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М. Речь шла об интеграции с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, а также другими силами. 

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