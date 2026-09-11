«Ростех» оснастил танки Т-80БВМ новой защитой от дронов

К 9 мая «Уралвагонзавод» направил в российские войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. В компании уточнили, что ремонтные бригады завода работают вблизи линии боевого соприкосновения совместно с военными. Полученные данные оперативно передаются конструкторам для дальнейших доработок защитных характеристик. В 2025 г. была существенно усовершенствована система радиоэлектронной борьбы, а также усилена защита верхней полусферы и дополнительно защищена проекция моторно-трансмиссионного отсека.