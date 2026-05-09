«Уралвагонзавод» отправил в войска три типа танков к 9 мая
К 9 мая «Уралвагонзавод» направил в российские войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают новым угрозам. Но это уже иные танки. Это новые технические решения, рожденные плеядой молодых и талантливых инженеров-конструкторов», – отметил генеральный директор концерна Александр Потапов.
В компании уточнили, что ремонтные бригады завода, ведущие историю с 1942 г., работают вблизи линии боевого соприкосновения совместно с военными. Полученные данные оперативно передаются конструкторам для дальнейших доработок защитных характеристик. В 2025 г. была существенно усовершенствована система радиоэлектронной борьбы, а также усилена защита верхней полусферы и дополнительно защищена проекция моторно-трансмиссионного отсека.
29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это связано с мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.