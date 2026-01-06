«Ростех» сообщил о переходе к машинам будущего в российской танкостроении

Они также рассказали, что в будущем танки планируется полностью интегрировать с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, а также другими силами. Процедура будет осуществлена с использованием автоматизированных систем управления. По данным «Ростеха», это поможет нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы.