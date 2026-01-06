Газета
Главная / Технологии /

«Ростех» сообщил о переходе к машинам будущего в российской танкостроении

Ведомости

В России начался переходный этап к машинам будущего в отрасли танкостроения. К ним относятся основной боевой танк Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщил «Ростех».

«В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике», – отметили представители госкорпорации.

Они также рассказали, что в будущем танки планируется полностью интегрировать с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, а также другими силами. Процедура будет осуществлена с использованием автоматизированных систем управления. По данным «Ростеха», это поможет нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы.

В публикации госкорпорации говорится, что танки при этом продолжат быть основной ударной силой, сохранив гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне.

В ноябре 2024 г. генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что ни одна страна в мире не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько Россия. В огромных объемах, по его словам, Россия поставляет «самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое».

