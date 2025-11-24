Чемезов: больше всех в мире снарядов и авиабомб выпускает Россия
Ни одна страна в мире не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько Россия, заявил в интервью ТАСС генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах», – рассказал он.
По словам Чемезова, сейчас в России объемы выпуска военной техники и вооружения несопоставимы с тем, что было до начала спецоперации.
14 ноября The Business Insider (BI) опубликовал ежегодный рейтинг глобальной военной мощи, в котором Россия заняла второе место. В рейтинге не учитывалось ядерное оружие. По некоторым типам транспортных средств и вооружения страна завоевала первенство. Москва обладает самоходной и буксируемой артиллерией, реактивными системами залпового огня и парком средств минной борьбы.