Global Firepower: Россия занимает второе место в рейтинге сильнейших ВС мира
Россия занимает второе место в рейтинге глобальной военной мощи в ежегодном исследовании Global Firepower, опубликованном The Bussiness Insider (BI). Ее обгоняют только США.
Рейтинг сравнивает армии мира по 60 показателям: численность войск, количество техники, финансовое положение, доступ к ресурсам и т. д. При этом в исследовании не учитывается ядерный потенциал стран. Global Firepower использует эти факторы для оценки каждой страны по индексу PowerIndex. «Идеальным» считается индекс 0,0000, и его нет ни у одного из государств в рейтинге. Как именно рассчитывается показатель, ресурс не раскрывает.
Так, у России индекс мощи равен 0,0788. И хотя по таким видам военной техники, как самолеты, вертолеты и танки, страна занимает второе место, по некоторым типам транспортных средств и вооружения, страна завоевала первенство. Москва обладает самоходной и буксируемой артиллерией, реактивными системами залпового огня и парком средств минной борьбы.
Индекс США, по данным Global Firepower, составил 0,0744. Оборонный бюджет страны , который в 2024 г. превысил $873 млрд, также занял первое место в мире. При этом у Соединенных Штатов последнее место в рейтинге стран по внешнему долгу, количеству фрегатов и военизированного персонала.
Третье место занял Китай с индексом 0,0788, как у России. Четвертое место заняла Индия (0,1184), пятое – Южная Корея (0,1656), шестое – Великобритания (0,1785), седьмое – Франция (0,1878), восьмое – Япония (0,1839), девятое – Турция (0,1902). Замыкает рейтинг Италия с индексом 0,2164.
