Global Firepower: Россия занимает второе место в рейтинге сильнейших ВС мира

Рейтинг сравнивает армии мира по 60 показателям: численность войск, количество техники, финансовое положение, доступ к ресурсам и т. д. При этом в исследовании не учитывается ядерный потенциал стран. Global Firepower использует эти факторы для оценки каждой страны по индексу PowerIndex. «Идеальным» считается индекс 0,0000, и его нет ни у одного из государств в рейтинге. Как именно рассчитывается показатель, ресурс не раскрывает.