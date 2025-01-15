Российская армия заняла второе место в рейтинге Global Firepower

Российская армия заняла второе место в рейтинге Global FirepowerНа первой строчке списка находятся США, на третьей – Китай
Российская армия заняла вторую строчку в международном рейтинге Global Firepower (GFP). Статистика приведена на сайте GFP.
Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на втором месте из 145 стран рейтинга по состоянию на 9 января 2025 г. Страна имеет показатель 0,0788 по индексу мощности GFP (PwrIndx). «Идеальной» считается оценка в 0,0000.
Первое место заняли США с индексом мощности 0,0744. Китай находится на третьем месте, его PwrIndx находится на одном уровне с РФ и составляет 0,0788. Четвертое место занимает Индия (0,1184), пятое – Южная Корея (0,1656), шестое – Великобритания (0,1785), седьмое – Франция (0,1878). Япония заняла восьмое место в рейтинге (0,1839), девятое место досталось Турции (0,1902), 10-е – Италии (0,2164).
Украина расположилась на 20-м месте в рейтинге GFP с показателем 0,3755. Израиль оказался чуть выше – на 15-й строчке с индексом мощности 0,2661. Германия находится на 14-м месте с индексом 0,2601.
На последних местах находятся частично признанное Косово (141-е место, 4,9141), Сомали (142-е место, 4,2037), Центральноафриканская Республика (143-е место, 4,2347), Бенин (144-е место, 4,3156) и Бутан (145-е место, 6,3934).
В октябре 2024 г. портал U.S. News and World Report представил рейтинг, согласно которому Россия является сильнейшей армией мира. Второе место заняли США, третье – Израиль. На четвертой и пятой строчках расположились КНР и Южная Корея соответственно. В топ-10 также попали Иран, Великобритания, Украина, ФРГ и Турция.
Российская армия с февраля 2022 г. участвует в боевых действиях на Украине. Спецоперация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.