Российская армия заняла второе место в рейтинге Global Firepower

Российская армия с февраля 2022 г. участвует в боевых действиях на Украине. Спецоперация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.