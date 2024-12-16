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Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному военному конфликту с НАТО

Ведомости

Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, на данный момент деятельность Министерства обороны строится с учетом нескольких ключевых факторов. В частности, это ведение активных боевых действий в ходе спецоперации, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье.

Также речь идет об обеспечении полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет.

«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», – подчеркнул Белоусов.

16 декабря президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он указал, что США продолжают интенсивно поддерживать Украину. Кроме того, Вашингтон пугает своих граждан тем, что РФ якобы намеревается на кого-то напасть. При этом государства НАТО наращивают военные расходы, формируют и сколачивают «ударные группировки войск альянса» рядом с границами России. Путин заметил, что устремления НАТО давно вышли за рамки его исторической ответственности.

6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО. Россия отправляет предостерегающие сигналы странам Запада как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария». В том числе, речь идет о недопущении и третьей мировой войны, уточнил дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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