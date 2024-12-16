Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному военному конфликту с НАТО

16 декабря президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он указал, что США продолжают интенсивно поддерживать Украину. Кроме того, Вашингтон пугает своих граждан тем, что РФ якобы намеревается на кого-то напасть. При этом государства НАТО наращивают военные расходы, формируют и сколачивают «ударные группировки войск альянса» рядом с границами России. Путин заметил, что устремления НАТО давно вышли за рамки его исторической ответственности.