Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному военному конфликту с НАТО
Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, на данный момент деятельность Министерства обороны строится с учетом нескольких ключевых факторов. В частности, это ведение активных боевых действий в ходе спецоперации, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье.
Также речь идет об обеспечении полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет.
«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», – подчеркнул Белоусов.
16 декабря президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он указал, что США продолжают интенсивно поддерживать Украину. Кроме того, Вашингтон пугает своих граждан тем, что РФ якобы намеревается на кого-то напасть. При этом государства НАТО наращивают военные расходы, формируют и сколачивают «ударные группировки войск альянса» рядом с границами России. Путин заметил, что устремления НАТО давно вышли за рамки его исторической ответственности.
6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО. Россия отправляет предостерегающие сигналы странам Запада как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария». В том числе, речь идет о недопущении и третьей мировой войны, уточнил дипломат.