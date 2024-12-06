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Рябков: Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО

Ведомости

Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО. Подобный сценарий, конечно же, не предопределен, но практические действия США и других членов альянса по дальнейшей эскалации украинского кризиса ведут именно в этом направлении», – сказал Рябков.

Россия отправляет предостерегающие сигналы странам Запада как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария». В том числе, речь идет о недопущении и третьей мировой войны, уточил дипломат.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров назвал запуск «Орешника» 21 ноября политическим сигналом западным странам.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему [«Орешник»] в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», – пояснил Лавров.

Глава российского МИДа также подтвердил в интервью, что Россия не стремится начать ядерную войну с США и их союзниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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