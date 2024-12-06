Рябков: Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров назвал запуск «Орешника» 21 ноября политическим сигналом западным странам.



«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему [«Орешник»] в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», – пояснил Лавров.



Глава российского МИДа также подтвердил в интервью, что Россия не стремится начать ядерную войну с США и их союзниками.