Рябков: Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО
Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».
«Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО. Подобный сценарий, конечно же, не предопределен, но практические действия США и других членов альянса по дальнейшей эскалации украинского кризиса ведут именно в этом направлении», – сказал Рябков.
Россия отправляет предостерегающие сигналы странам Запада как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария». В том числе, речь идет о недопущении и третьей мировой войны, уточил дипломат.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров назвал запуск «Орешника» 21 ноября политическим сигналом западным странам.
«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему [«Орешник»] в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», – пояснил Лавров.
Глава российского МИДа также подтвердил в интервью, что Россия не стремится начать ядерную войну с США и их союзниками.