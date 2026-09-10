Минпромторг: первые три Ил-114-300 передадут эксплуатанту в ближайшие месяцы

3 сентября ОАК сообщила, что планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 единиц в год к 2031 г. В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины, план на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 единиц. По оценке корпорации, потребность в региональных самолетах будет «гораздо больше» после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части России.