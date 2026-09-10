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Минпромторг: первые три Ил-114-300 передадут эксплуатанту в ближайшие месяцы

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Три региональных самолета Ил-114-300 передадут эксплуатанту в лице Второго Архангельского авиаотряда течение ближайших месяцев. Об этом сообщил глава Минпромторга  Антон Алиханов на полях форума «Иннопром. Индия».

«Три самолета будут передаваться в ближайшие месяцы. Первый в текущем году, еще два в январе, по-моему», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Ил-114-300 – полностью российский турбиновинтовой самолет для региональных перевозов. Сертификат типа он получил в июне 2026 г., серийное производство развернуто.

3 сентября ОАК сообщила, что планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 единиц в год к 2031 г.  В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины, план на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 единиц. По оценке корпорации, потребность в региональных самолетах будет «гораздо больше» после возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части России.

12 августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что производители начали поставлять первые экземпляры российских самолетов Ил-114-300. По его словам, программа создания современного отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Мантуров отметил, что развитие авиации имеет ключевое значение для мобильности населения и транспортной связанности российских регионов.

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