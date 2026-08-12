Мантуров сообщил о начале первых поставок самолетов Ил-114-300
Производители начали поставлять первые экземпляры российских региональных самолетов Ил-114-300, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе испытания и сертификация МС-21 и Superjet», – сказал первый вице-премьер.
По его словам, программа создания современного отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Мантуров отметил, что развитие авиации имеет ключевое значение для мобильности населения и транспортной связанности российских регионов.
Мантуров добавил, что создаваемая линейка отечественных самолетов позволит формировать авиамаршруты различной протяженности и расширять региональное авиасообщение.
10 июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил докапитализацию производственной программы на восемь самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния.
9 июля Росавиация выдала сертификат типа на модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником Ил-114-100.